Attività del Progetto Giovani di Vasto, al via il corso di scrittura giornalistica

Sono entrate nel vivo le attività del Progetto Giovani di Vasto, nella sede del Centro Polivalente E.Berlinguer in via Anelli (ex Istituto d'Arte). Dopo il corso di scrittura e lettura creativa e quello di pittura, martedì 15 ottobre inizierà il corso di scrittura giornalistica "Oltre la notizia".

Nel corso di dieci incontri pomeridiani, a cura del giornalista Giuseppe Ritucci, verranno affrontati i diversi aspetti della scrittura giornalistica con l'obiettivo di fornire ai partecipanti nuove chiavi di lettura per orientarsi nel mondo dell'informazione.

Il corso, a partecipazione gratuita, è aperto ai giovani dai 16 ai 30 anni. Il primo incontro informativo ci sarà martedì 15 ottobre alle 17 al Centro E.Berlinguer.

Per iscrizioni:

cell. 340 2263554 Fabio

email: fabioneri@email.it