Settimo sigillo del Casalbordino in campionato: i giallorossi battono 3-0 il San Salvo

Non conosce ostacoli il cammino del Casalbordino nel girone B di Promozione. I giallorossi si sono aggiudicati il derby in casa del San Salvo infilando così la settima vittoria consecutiva.

La squadra del patron Santoro va in vantaggio già nel primo tempo con un pallone ben giocato da Iaboni a centrocampo e smistato per Koffy che serve Fieroni per il gol dell'1-0. La squadra di casa prova a reagire e ha due buone occasioni ma, al 34', arriva il raddoppio del Casalbordino sull'asse Letto-Koffy che batte Cialdini per il 2-0. Nella ripresa i casalesi controllano la partita e il San Salvo non riesce a trovare il gol per accorciare le distanze. E così sono ancora gli ospiti ad andare in gol, nella seconda parte della ripresa, con Letto per il definitivo 3-0.

Per gli uomini di mister Borrelli è il settimo sigillo in un campionato che diventa, giornata dopo giornata, a tinte giallorosse. Il Casalbordino continua a viaggiare in vetta con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici mentre il San Salvo viene pericolosamente risucchiato verso le zone basse della classifica.

La 7ª giornata

A.Lanciano - Fater Angelini 1-5

Bucchianico - Val di Sangro 0-2

Elicese - Casolana 2-1

Fossacesia - Villa 2015 1-3

Miglianico - Silvi 4-0

San Giovanni Teatino - Raiano 0-0

Sal Salvo - Casalbordino 0-3

Virtus Ortona - Scafa Passo Cordone 2-2

O.Sulmona - Ortona 18.30

La classifica: 21 Casalbordino; 16 Elicese; 13 Scafa Passo Cordone, Villa 2015, Silvi; 12 Ortona, Fossacesia; 10 O. Sulmona, Val di Sangro, Miglianico; 9 Raiano; 7 Casolana; 6 Fater Angelini; 5 San Salvo; 3 V. Ortona; 2 San Giovanni Teatino, Bucchianico; 0 A.Lanciano.