A Casalbordino caccia agli inquinatori: multe per chi abbandona i rifiuti

A Casalbordino è ancora caccia agli inquinatori. La polizia locale è impegnata nei controlli sul territorio per tentare di arginare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Nei giorni scorsi sono stati numerosi i verbali elevati dal comando della polizia locale dopo essere riusciti a risalire all'identità, attraverso accertamenti e minuziose ispezioni, di chi ha abbandonato rifiuti in diverse zone del territorio comunale.

Con l'avvento della raccolta differenziata sembra essere aumentato il numero di chi non intende smaltire correttamente i rifiuti ma preferisce trasgredire la legge e inquinare gettando sacchi di immondizia a bordo strada. Si trova un po' di tutto, dai sacchetti di rifiuti domestici a oggetti più grandi come tv, sedie, materassi, sanitari, che invece potrebbero essere portati nel centro di raccolta in contrada Selvotta a Casalbordino (aperto il mercoledì dalle 15 alle 19).

La polizia locale continuerà con le azioni di controllo per cercare di mettere un freno all'abbandono dei rifiuti. L'impegno sarà anche quello si smascherare i trasgressori a cui verranno elevate multe che, nei casi più gravi, possono arrivare a 3mila euro.