Sp 150, lavori sulla storica frana in fase di ultimazione

Dopo l'inizio dei lavori nel mese di luglio, si stanno concludendo gli interventi sulla Sp 150 Carpineto Sinello - Guilmi nel tratto della storica frana. Tre mesi fa, il sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti, stappò un spumante per festeggiare l'inizio dei lavori attesi da svariati anni [GUARDA].

Oggi l'aspetto di quel tratto è radicalmente cambiato: non ci sono i perenni cumuli di fango spostati lateralmente per consentire il passaggio dei mezzi e, soprattutto, il primo intervento che salta all'occhio è il completamento della gabbionata sotto il fronte franoso (allegerito e sottoposto a regimentazione idrica).

L'intervento da 400mila euro è quindi ormai entrato nello step finale. Questo tratto, poi, godrà anche dei nuovi asfalti programmati con i fondi del masterplan (questa zona ricade nel Distretto 6 per il quale si attende la consegna dei lavori): se tutto andrà nel migliore dei modi (l'Alto Vastese ha imparato che niente può darsi per scontato), da queste parti si vedrà almeno un tratto critico rimesso completamente a nuovo.

L'altra buona notizia riguarda, infine, il tratto della Sp 150 ricadente in territorio di Gissi (in prossimità del laghetto artificiale) dove sono partiti i lavori per ripristinare la viabilità su entrambe le corsie interessate da uno storico smottamento.