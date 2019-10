Anziano raggirato, convalidato l’arresto: le tre donne ai domiciliari

Arresti domiciliari per le tre donne accusate di aver tentato di raggirare un aziano ieri in piazza Verdi, nel centro di Vasto [LEGGI].

Li ha disposti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, convalidando l'arresto eseguito dai carabinieri.

Nel primo pomeriggio di oggi l'udienza per direttissima per Vincenzina Spinelli, 47 anni, Loreta Guarnieri, 46; B.V., 23, accusate di tentato furto e violenza privata nell'ambito delle indagini coordinate dal pm Gabriella De Lucia.

Le imputate sono difese dagli avvocati Antonino Cerella e Raffaele Giacomucci.

"Il gip - dice Cerella al termine dell'udienza - ha convalidato l'arresto solo riguardo all'accusa di violenza privata, disponendo gli arresti domiciliari e non la custodia in carcere. Il processo è fissato per il 20 novembre con rito ordinario".