Ancora una trasferta amara per il Futsal Vasto: biancorossi sconfitti dal Magnificat

Pesante sconfitta per il Futsal Vasto nella 4ª giornata del campionato di serie C1. I biancorossi, che oggi hanno dovuto fare i conti anche con l'assenza di Sante Mileno, out per infortunio, hanno perso 8-0 in casa del Magnificat. I padroni di casa hanno indirizzato sin da subito la partita a loro favore mentre la squadra di mister Rossi non è riuscita a trovare soluzioni efficaci. La sfida si chiude con un 8-0 oltremodo punitivo per i vastesi che, nel corso dei 60 minuti di gioco, hanno mandato in campo diversi ragazzi del settore giovanile convocati per la trasferta.

Archiviata la sconfitta, sabato prossimo il Futsal Vasto tornerà in campo tra le mura amiche del PalaSalesiani dove ha raccolto già due successi. Avversario di turno sarà L'Area L'Aquila, formazione ancora ferma a quota 0 punti in classifica.

La 4ª giornata

A. Padovani - Orione Avezzano 5-4

Area L'Aquila - Lions Bucchianico 1-2

Es Chieti - A. Silvi 1-3

Futsal Lanciano - La Fenice Avezzano 6-4

Lisciani Teramo - Hatria Team 1-3

Magnificat - Futsal Vasto 8-0

Sulmona Futsal - Sport Center 3-2



La classifica: 12 Sulmona Futsal; 10 Futsal Lanciano, Magnificat, A. Silvi; 7 Sport Center Celano, A. Padovani; 6 Hatria Team, Orione Avezzano, Futsal Vasto; 4 Lions Bucchianico; 3 Lisciani Teramo; 0 La Fenice Avezzano, Es Chieti, Area L'Aquila.