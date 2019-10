Vota la pizza gourmet "I cinque sensi" di Kilograno e fai vincere la tua città

Prosciutto cotto Gran Biscotto, stracciata di bufala Dop, pesto di pistacchi di Bronte, caviale di arancia e caffè, chips di rapa rossa marinata con arancia e caffè e granella di pistacchio di Bronte. Sono gli ingredienti de “I cinque sensi”, la pizza ideata e preparata da Kilograno per il concorso “Sfida alla pizza gourmet” promosso dal Gran Biscotto Rovagnati. Il celebre marchio del prosciutto cotto ha selezionato una sola pizzeria per città nella gustosa sfida a colpi di creatività partendo dal suo prodotto di punta. La pizzeria Kilograno di Vasto ha così elaborato “I cinque sensi” che, nei primi mesi del concorso, ha ottenuto già numerosi consensi tra i votanti e ora si appresta al rush finale. Con prodotti di qualità, attentamente lavorati, lo staff di Kilograno ha elaborato una pizza gourmet che è un piacere per gli occhi e, soprattutto, per il palato. E ora punta alla vittoria, così da portare in alto il nome di Vasto.

Come votare. Per esprimere il proprio voto occorre andare sul sito www.pizzagranbiscotto.it e scrivere “Kilograno” nello spazio “cerca” per trovare la pizza “I cinque sensi” [come nell'immagine].



Dopo il voto, attendere la ricezione della mail confermando così la propria preferenza. Sarà possibile votare fino al 31 ottobre.

Tutti i votanti riceveranno subito un buono sconto Rovagnati e parteciperanno all’estrazione finale in cui c’è in palio un viaggio per due persone a Parigi, Londra o Barcellona.

La pizzeria Kilograno. Lo staff di Kilograno ha raccolto con entusiasmo la sfida del concorso seguendo quello che è lo stile della sua proposta culinaria. Da Kilograno, infatti, oltre alla pizze dai gusti più classici, si possono trovare ogni giorno proposte originali e gustose. Punto di partenza sono ingredienti di qualità, che impreziosiscono un impasto sapientemente lavorato. Grande spazio, nell’elaborazione delle pizze, è dato agli ortaggi di stagione e alle eccellenze del territorio, come la pizza con il pecorino, noci e miele o quella con le pallotte cac’ e ove.

E poi i panini “creativi”: da Kilograno puoi scegliere gli ingredienti tra tutti quelli a disposizione - e ne davvero tanti e gustosi - per avere in pochi minuti un panino farcito davvero originale e personalizzato. Da provare anche i supplì - ce ne sono per tutti i gusti con variazioni che seguono la disponibilità dei prodotti di stagione - le crocchette di patate, le patatine e i panzerotti farciti. Tutto sempre nel segno della qualità e del gusto.

