"Parcheggio fotovoltaico di sera: tra buio e bottiglie frantumate, attenti a dove mettere i piedi"

Di sera, quando cala il buio, bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi: per terra ci sono bottiglie di vino e birra frantumate.

Avvolto dall'oscurità il parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci, strada tra le più tra le più trafficate di Vasto.

La segnalazione arriva a Zonalocale da residenti della zona: "Il problema non è solo di coloro che ci passano a piedi ogni giorno, ma anche delle numerose persone che vanno al PalaBcc per praticare sport o assistere alle partite di basket, o per i clienti del locale che si trova all'interno del palazzetto dello sport. Questo è il parcheggio fotovoltaico dopo le 18,30: totalmente al buio. Un problema già segnalato all'amministrazione comunale. Così si rischia di calpestare i pezzi di vetro taglienti e di farsi male".