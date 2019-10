"Donna inciampa e finisce in ospedale, quando verranno aggiustati i marciapiedi?"

Una donna inciampa nel marciapiede disastrato e finisce in ospedale. È accaduto nei giorni scorsi a Vasto. A raccontare l'episodio è Orlando Palmer, segretario provinciale del Movimento Iustitia Nova: "Dopo le tante segnalazioni fatte in precedenza riguardo alle barriere architettoniche da me segnalate mesi fa, in piazza Generale Dalla Chiesa, dove ci sono marciapiedi e strada doissestati, nessuno è intervenuto ad aggiustarli in modo decoroso".

Il 3 ottobre scorso "è inciampata una donna e si è fatta talmente male che sono dovuti intervenire i sanitari del 118 con un'ambulanza persoccorrere questa povera malcapitata, la quale è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Pio per le cure necessarie. Da precisare che non è l'unico episodio, ma quasi tutti i giorni - afferma Palmer - qualcuno si fa male e deve chiamare il 118. Qualcuno, dopo essere caduto, ha dovuto anche pulirsi dalle deiezioni canine".

"Sono starto chiamato da alcuni residenti, i quali mi hanno riferito che anche loro hanno fatto ripetuti appelli all'amministrazione locale perché sono stufi di vivere in questo degrado e abbandono totale da parte di chi dovrebbe tutelare l'incolumità dei propri concittadini; e non mi si venga a dire che mancano i fondi, perché la vita e la salute dei cittadini che pagano le tasse non ha prezzo. Raccoglierò le firme affinché tutto ciò finisca. Vogliamo una volta per tutte dar rispettare le leggi sulle inciviltà di chi porta a spasso i cani? Il mio appello è, dunque, rivolto agli assessori competenti e anche ai gruppi di minoranza affinché si mobilitino per risolvere questo questioni incresciose per il buon vivere della nostra città".