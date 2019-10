Schael visita l’ospedale di Vasto: "Entro fine anno la nuova Tac"

"La nuova Tac dell'ospedale di Vasto sarà attivata entro fine anno. Questa la garanzia data questa mattina a Thomas Schael dal direttore dei lavori, Maurizio Baldassarre, il quale ha assicurato che le opere di adeguamento impiantistico e strutturale saranno concluse entro novembre, pertanto la tecnologia potrà essere impiantata e collaudata il mese successivo". Lo annuncia una nota della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

"Il direttore generale questa mattina è tornato al San Pio per completare la visita, iniziata nei giorni scorsi, e andare nelle unità operative dove per mancanza di tempo non si era recato in precedenza: Gastroenterologia, Farmacia e Utic.

Nell'occasione è tornato in Radiologia per verificare l'andamento dei lavori, che procedono speditamente, richiedendo tempi anche un po' più contenuti del previsto".