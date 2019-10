Incidente in cui è morto il 77enne vastese, polizia locale sospende due patenti

Due patenti sospese. È il provvedimento che la polizia locale di Vasto, agli ordini del tenente Giuseppe Del Moro, ha preso nei confronti degli altri due uomini coinvolti nell'incidente in cui ha perso la vita lunedì Nicola D'Adamo.

In corso l'inchiesta per chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell'impatto che è stato fatale al 77enne vastese. Sulla statale 16 si sono scontrati tre veicoli: un autoarticolato, la Fiat Panda dell'uomo e una Seat Mii [LEGGI].

"Sono in corso tutti gli accertamenti necessari relativi sia ai veicoli che ai conducenti", si limita a dire il comandante, mantenendo il riserbo sulle verifiche in corso.

Domani, alle 14,30, l'ultimo saluto a Nicola D'Adamo nella chiesa di Santa Maria di Stella Maris a Vasto Marina.