Dalla Pilkington pasti in dono alla mensa Caritas di Vasto

"Più solidarietà meno spreco". Con questo messaggio è stata presentata oggi alla Pilkington di San Salvo l'iniziativa che sosterrà, a partire dalla prossima settimana, la mensa Caritas di Vasto. Il cibo non consumato nella mensa aziendale sarà donato alla mensa di via Buonconsiglio, da 13 anni affidato alla sapiente conduzione di suor Giannarosa Caponi e all'impegno di tanti volontari.

"Tra le varie iniziative della giornata non ho dubbi che questa sia la più bella", ha commentato il presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio. "Il servizio della mensa è unico, fatto con il volontariato e con il cuore. Veder buttare del cibo ci ha dato sempre fastidio. Ora ci siamo attrezzati e speriamo di recuperare il massimo possibile". La commissione ristretta della mensa già da tempo sosteneva l'iniziativa, ora, con l'impegno di tutti, è stato possibile realizzarla. Sono stati acquistati un abbattitore e tutto l'occorrente per il trasporto del cibo e, in collaborazione con la Camst, che gestisce la mensa, da martedì inizieranno le consegne. "Ringraziamo la Pilkington per questo aiuto. La mensa si sostiene grazie ai benefattori. Queste iniziative si svolgono anche in altre zone d'Italia

Il Safety Day. Nello stabilimento di San Salvo questa è la settimana dedicata in modo speciale alla sicurezza. Quest'anno al centro dell'attenzione ci sono le tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile che per la Pilkington sono un punto importante. In apertura di giornata è stato inaugurato il simbolo del Safety Day, realizzato in vetro e legno da un gruppo di lavoratori su disegno di Paola Savini, figlia di un dipendente, a simboleggiare l'attenzione sempre più crescente al rispetto ambientale. Poi la visita al nuovo murales in via di completamento da parte di Paolo Dongu, artista e dipendente Pilkington. Sul muro dello stabilimento Dongu ha rappresentato una "storia", che parte dal tempo in cui l'energia era prodotta con il carbone per arrivare all'eolico e al solare. Proprio i pannelli solari saranno presto installati sui tetti dello stabilimento sansalvese per produrre energia pulita. Si proseguirà domani, 11 ottobre, con un convegno, "La sfida della Sostenibilità", a cui prenderanno parte Leonardo Becchetti (ordinario di Economia Politica dell'Università di Tor Vergata) e Rossana Revello (presidente gruppo tecnico responsabilità sociale d'Impresa Confindustria).