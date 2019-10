"Di sera abbiamo paura a passare vicino alla villa del quartiere San Paolo. Vogliamo vigilanza"

Controlli notturni nella villa Falcone e Borsellino del quartiere San Paolo.

Li chiede all'amministrazione comunale di Vasto una residente, Patrizia De Rosa, che racconta: "Ieri sera, pochi minuti dopo le 21, stavo tornando a casa, quando ho notato nel parco due giovani ubriachi. Uno di loro si è alzato e si è mezzo a urinare vicino a un albero. Più in generale, la villa è un ricettacolo di drogati. Ho due figlie e ho paura per loro, quando rientrano a casa passando davanti a quell'area verde. Di notte vogliamo essere tutelati. Ho contattato il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Mi ha promesso che si attiverà subito per garantire sicurezza a questa zona".