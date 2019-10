Sesta vittoria di fila per il Casalbordino. Il San Salvo cade a Ortona

Casalbordino - San Giovanni Teatino 4-2

Il Casalbordino non conosce ostacoli e vola nel girone B di Promozione con 5 punti di vantaggio sulle seconde dopo sei giornate. Nel turno infrasettimanale il San Giovanni Teatino prova a mettere paura ai giallorossi passanto in vantaggio al 29' con Landucci. Ma i padroni di casa ci mettono appena un minuto a tornare in parità con Iaboni. Al 43' arriva anche il vantaggio giallorosso firmato da Fieroni e, dopo 60 secondi, Iaboni porta il risultato sul 3-1. Nella ripresa il San Giovanni Teatino prova a riaprire la partita con un gol contestato dai padroni di casa (la palla non avrebbe superato la linea) ma poi, un minuto più tardi, ci pensa Koffi a riportare a due i gol di vantaggio firmando il 4-2 con cui si chiude la partita. Domenica a San Salvo la squadra del patron Santoro andrà a caccia del settimo sigillo in campionato.

Dopo il pareggio in rimonta di domenica il San Salvo, condizionato dagli infortuni, cade a Ortona nel turno infrasettimanale. I biancazzurri vanno sotto per 2-0 già nel primo tempo con la doppietta di Pompilio. Nella ripresa altri due gol dei padroni di casa con Dragani e Bernabeo per il definitivo 4-0. E domenica al Bucci arriverà il lanciatissimo Casalbordino.

La 6ª giornata

Casalbordino - San Giovanni Teatino 4-2

Fater Angelini - Elicese 1-0

Fossacesia - Miglianico 1-1

Ortona - San Salvo 4-0

Raiano - Virtus Ortona 2-2

Scafa Passo Cordone - A.Lanciano 5-2

Silvi - Bucchianico 2-0

Val di Sangro - O.Sulmona 0-0

Villa 2015 - Casolana 0-0

La classifica: 18 Casalbordino; 13 Silvi, Elicese; 12 Fossacesia, Scafa Passo Cordone, Ortona; 10 O. Sulmona, Villa 2015; 8 Raiano; 7 Miglianico, Val di Sangro, Casolana; 5 San Salvo; 3 Fater Angelini; 2 Virtus Ortona, Bucchianico; 1 San Giovanni Teatino; 0 A. Lanciano.