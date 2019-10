I bambini della scuola dell’Infanzia comunale di Gissi rendono omaggio a San Francesco

In occasione della ricorrenza di San Francesco, i bambini della scuola dell'Infanzia paritaria comunale di Gissi, si sono recati in via della Chiesa dove c'è la statuina dedicata al Santo, nel centro storico del paese.

Ad accoglierli il parroco don Michele che ha pregato con loro e che benedetto tutti i presenti, Davide D'Ugo, esperto in storia locale, il sindaco Agostino Chieffo, Arturo Di Martino, presidente dell'associazione culturale Lu Quart da Pit, e molti altri curiosi.

I bambini hanno intonato il canto di San Francesco (Laudato sii) e hanno donato un fiore alla cappella dedicata al Santo. "Il personale scolastico ringrazia tutti i presenti".