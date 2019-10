Futsal Vasto, per l’under 19 sconfitta in campionato e successo in Coppa

Campionato under 19 nazionale | Futsal Vasto - Acqua&Sapone 0-4

I ragazzi dell'under 19 del Futsal Vasto iniziano con una sconfitta il loro cammino nel campionato nazionale di categoria. Nella sfida con i pari età dell'Acqua&Sapone, favoriti del girone, i vastesi vanno sotto per 2-0 già dopo 5 minuti di gioco. Superato l'impatto iniziale la squadra di casa riesce a tenere testa agli avversari chiudendo i 20' del gioco effettivo senza subiere altri gol. Nella ripresa i ragazzi di mister D'Eugenio segnano al 10'. Mister Giacomucci prova a giocarsi la carta del portiere di movimento subendo però il gol del 4-0.

Coppa Italia u19 | Futsal Vasto - CLN CUS Molise 4-2

Nel primo turno di Coppa Italia di categoria il Futsal Vasto scende di nuovo in campo tra le mura amiche del PalaSalesiani e riscatta la sconfitta rimediata in campionato. Biancorossi in vantaggio al 10' con Marino, poi c'è il pareggio degli ospiti. Nel secondo tempo sono i molisani a portarsi in vantaggio dopo poche azioni di gioco. A quel punto la squadra di mister Giacomucci cambia passo e prima agguanta il pareggio, al 26', grazie ad un'autorete, poi, al 32' trova il nuovo vantaggio con Aquilano. Al 39' i biancorossi arrotondano il punteggio con Salvatore che sigla il 4-2. Grande soddisfazione in casa vastese per la prestazione della squadra e per aver visto andare a segno ragazzi che da anni giocano nel settore giovanile del Futsal Vasto. Un segnale incoraggiante per il futuro del calcio a 5 vastese.