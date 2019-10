Campagna antincendio 2019, l’impegno della protezione civile di Casalbordino

Anche quest'anno la protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino ha dato il suo prezioso contributo alla campagna anticendio della Regione Abruzzo. Sono stati 99 i volontari impegnati nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre, con 29 uscite per percorsi di controllo nei territori di Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina. In collaborazione con i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di incendi nel comune di Casalbordino - zona San Gregorio, località Fontanelle, contrada da San Michele e contrada Termini - , in val di Sangro, Atessa e Tornareccio. Gli uomini della pc di Casalbordino hanno collaborato anche in occasione dell'incendio di ferragosto a Torino di Sangro occupandosi anche del presidio notturno.

"I volontari - spiega una nota dell'associazione, sono intervenuti sugli allagamenti zona mare e Miracoli, con le pompe, e hanno garantito il rifornimento di acqua, ad alcune attività commerciali, durante la crisi idrica, per rotture improvvise della condotta principale. Durante il mese di luglio e agosto è stata fatta una campagna sociale di educazione ambientale lungo il litorale casalese".

La pc Madonna dell'Assunta continua ad essere a disposizione del territorio. "Da ormai diversi anni il nostro gruppo - commenta il presidente Tommaso Bucciarelli - è un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, e lo dico con grande orgoglio, anche per la partecipazione a problematiche nazionali, di solidarietà e attenzione agli altri, oltre che per far conoscere meglio la propria attività e provare a reclutare qualche nuova leva, anche in vista di diversi corsi di formazione per il prossimo anno".