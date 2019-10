Per le ragazze del Tennistavolo Vasto doppio successo in serie B

Inizia con il piede giusto la stagione dell'Afor Tennistavolo Vasto. La squadra femminile, impegnata nel campionato di serie B, ha conquistato due preziosi successi nel primo concentramento del girone H a Casamassima. Il trio formato da Margherita Cerritelli, Giulia Ciferni e Marzia Comparelli, ha battuto 4-2 l'Eos Roma Princesses e ha poi regolato, con lo stesso risultato, la blasonata formazione di casa TT Ennio Cristofaro.

"Messe in difficoltà dalle prestazioni della pugliese Celeste Leogrande e da un ambiente di gioco non consono e molto poco amichevole, le vittorie della Ciferni e della Cerritelli questa volta sarebbero potute non bastare - spiega in una nota il TT Vasto -. La vittoria per 3 a 0 di Marzia Comparelli sulla giovanissima, ma meglio posizionata in ranking, Marina Misceo si è rivelata determinante ad evitare un pari che avrebbe privato la formazione allenata da Paolo Caserta di un punto prezioso che posiziona le vastesi al vertice della classifica insieme a l’ASTT Eureka Roma che a questa punto è la vera avversaria da fermare per il raggiungimento dei playoff".

Notizie positive arrivano anche dalle formazioni impegnate nei campionati di D1 e C1. Le squadre capitanate dagli esperti Pepe e Caserta non hanno deluso le aspettative portando a case due convincenti vittorie sul Silvi per 5-0 e sull’Antoniana Pescara per 5-2 e con esse il primo posto nelle rispettive classifiche. Sconfitta la giovanissima squadra impegnata in C2 che, a Francavilla, ha perso 5-2. "Un risultato che farà scuola per i prossimi impegni", commentano dal TT Vasto.

Mentre proseguiranno gli impegni degli altri campionati, inzia a crescere l'attesa per il concentramento di serie B del prossimo 10 novembre, nel palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele. Le giocatrici vastesi, davanti al loro pubblico, sfideranno l'ASTT Eureka Roma in uno scontro che vale il primo posto in classifica, e il TT L’Azzurro di Molfetta, formazione che già nello scorso anno non procurò particolari difficolta alla squadra locale che, nel frattempo, si è anche notevolmente rinforzata grazie all’arrivo di Giulia Ciferni.