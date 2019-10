Lavatrice in cortocircuito, a fuoco un garage: distrutta un’auto

Un garage è stato distrutto dalle fiamme questa mattina a Vasto, in via San Lorenzo. A provocare l'incendio è stato un cortocicuito alla lavatrice che era all'interno del box. Le fiamme, partite dall'elettrodomestico, si sono presto estese all'autovettura che era in garage. Quando i residenti si sono accorti di quanto stava accadendo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono arrivati sul posto e hanno spento il rogo che, oltre ad avere distrutto l'auto che era nel box e danneggiato un'auto parcheggiata nello spazio comune dei garage, ha provocato ingenti danni al solaio dei garage. Problemi anche per l'appartamento che si trova al livello superiore, dichiarato inagibile.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e bonificando la zona verificando anche attentamente le condizioni della struttura che necessiterà di interventi per il corretto ripristino.