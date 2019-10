Giornate Fai d’Autunno: alla scoperta di quattro luoghi affascinanti di Cupello

Il 12 e 13 ottobre torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'autunno che, in tutta Italia, apriranno le porte di tanti luoghi affascinanti.

La Delegazione FAI di Vasto, con il Patrocinio del Comune di Cupello, propone: “Cupello: note di arte, storia, tradizioni” con l’apertura di quattro luoghi esclusivi.



Nel centro storico:

Palazzo Boschetti, apertura straordinaria.

Palazzo Marchione

Campanile della Chiesa della Natività di Maria SS.



Orari visite: 9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.30

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni di:

Scuola Secondaria di primo grado di Cupello;

Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto

Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi” di Vasto

In località Colle Polercia, Cupello:

Area Archeologica, resti di villa rustica con impianto termale privato di età tardoromana.

Orari visite: 10.00 – 12.00 / 15.00 - 17.00

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni di Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto

Inoltre, con la collaborazione delle Associazioni di Cupello, ci saranno camminate sportive, la mostra fotografica "Cupello: note di arte, storia, tradizioni", il museo itinerante delle Tradizioni e della Cultura contadina, le esibizioni musicali della banda e dei cori folkloristici di Cupello, aperitivi con prodotti tipici e degustazioni di dolci.

Come da tradizione sarà aperta anche l'area archeologica delle Terme Romane di via Adriatica a Vasto (bene promosso dalla Delegazione FAI Vasto, sempre aperto al pubblico in occasione degli eventi nazionali). Orari visite: 9.30 – 12.30 / 15.00- 18.30

Visite guidate alle Terme romane a cura degli Apprendisti Ciceroni di:

Polo Liceale “Pantini Pudente”, Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi”, Polo Liceale “R. Mattioli” e Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto.