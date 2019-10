Al Trofeo delle Regioni Motocross Epoca brilla l’ortonese del DDC Racing Team Nicolas Tumini

Il Trofeo delle Regioni Motocross Epoca FMI è stato più che positivo per l'Abruzzo. La selezione regionale, coordinata dal direttore sportivo Nico Perretti, ha schierato al Crossodromo Ponte Sfondato di Montopoli di Sabina (Rieti) i piloti Gianni Gismondi, Enrico Lettere, Nico Perretti, Antonello de Carolis, Giacinto Gigi Gallo, Nicolas Tumini, Federico Di Ciano e Giancarlo Rossi in una competizione che sta crescendo. La disciplina del motocross d'epoca, infatti, sta raccogliendo un gran numero di partecipanti e sta trovando sempre più interesse tra gli appassionati e la nostra regione grazie all'impegno di Gianni Gismondi (Lanciano) vedrà anche per il 2020 l’Abruzzo protagonista di una tappa del Campionato Italiano mx d’epoca.

Nicolas Tumini, classe 1995 di Ortona, del DDC Racing Team di Monteodorisio, in sella alla sua amata Yamaha YZ anno 1989 ha disputato una gara da protagonista nel gruppo G. Dopo il miglior tempo nelle qualifiche del sabato, Tumini ha corso in testa le due manches della domenica, arrivando sul gradino più alto del podio.

Il suo risultato e le ottime posizioni conquistate dal resto del team abruzzese, hanno condotto la nostra regione al terzo posto della classifica Nazionale. Ancora una volta l’Abruzzo ha mostrato la sua tempra in un campionato spettacolare dove la storia della due ruote si rivive nelle moto che hanno gareggiato e nella passione per lo sport.