"Educare è… Riflessi del tempo che cambia", un convegno sui temi dell’educazione

Il Lions Club Vasto Host, in collaborazione con la Scuola “Madonna dell’Asilo” e il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo organizza l’incontro sul tema “Educare è…Riflessi del tempo che cambia”.

Diversi i relatori che si alterneranno il giorno 11 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 presso il teatro “Madonna dell’Asilo” a Vasto, per riflettere sulla "questione educativa", spesso presentata come un'emergenza, in un mondo che fa della virtualità e della competizione aspetti essenziali nelle relazioni, anche quotidiane.

Questi sono i motivi che hanno spinto gli organizzatori a voler riflettere ad ampio raggio sul tema dell’educare, invitando genitori, educatori, insegnanti e tutti quelli che a vario titolo si interessano delle giovani generazioni.

Dopo un saluto delle Autorità presenti e del Presidente del Lions Club Vasto Host, l’Ing. Piero Uva, il programma prevede gli interventi di

- Dott. Tancredi Di Iullo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, che introdurrà il tema;

- Leo Castiglione - Sindaco con delega alle Politiche Sociali del Comune di Ortona;

- Prof.ssa Teresa Maria Di Santo - Presidente Associazione Emilyabruzzo (S.A.V.E.)

- Dott. Angelo Marzella - Presidente del Consiglio d’Istituto del Comprensivo “G. Rossetti”

- Don Gigi Giovannoni - SDB Fondatore Comunità Soggiorno Proposta di Ortona.

Modera il Dott. Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta, che da svariati anni si occupa delle criticità riguardanti l’età evolutiva, e che afferma che “l’educazione è anche una questione di cuore. Sono, ormai, tanti gli studi secondo cui alla base del successo o dell’insuccesso scolastico e poi professionale, ci siano dinamiche ansiose legate all’ambito degli apprendimenti, alcune forme di disagio sociale e problematiche relative all’autostima o all’insicurezza, ci sono le prime esperienze di apprendimento, influenzate da variabili affettive e motivazionali. Educare all’interno di una relazione educativa emotiva e positiva, significa avere un caregiver (cioè colui o colei che si occupa e si preoccupa della crescita dell’individuo) che funge da contenitore di pensieri, di vissuti e di emozioni, che accoglie, ascolta, comprende e restituisce al ragazzo la vita in modo comprensibile ed accettabile".

Questo ed altro ancora verrà affrontato nel convegno, avendo a disposizione i diversi punti di vista dei relatori. L’incontro è aperto e non c’è necessità di iscrizione. Gli insegnanti potranno iscriversi anche sulla piattaforma ministeriale “Sofia”.