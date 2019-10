Minuto di silenzio e lancio di palloncini a Lentella per ricordare Massimo Roberti

Emozione ieri a Lentella per la prima giornata di Terza categoria. La squadra gialloverde oltre a tornare in campo dopo due stagioni di assenza, ha giocato la prima partita dalla scomparsa, nell'aprile scorso, del presidente della vittoria del campionato 2016/2017, Massimo Roberti, in un incidente sul lavoro.

Nei mesi scorsi la società si è riformata inserendo nel proprio nome le iniziali del presidente. Ieri, nella sfida contro la Virtus Vasto, i 22 giocatori entrando in campo hanno portato ognuno un palloncino colorato. Nel cerchio di centrocampo è stato osservato un minuto di silenzio al quale è seguito il lancio dei palloncini accompagnato dagli applausi scroscianti di giocatori e tifosi presenti. L'assessore allo Sport del Comune di Lentella, Marco Mancini, ha consegnato al fratello del presidente, Valerio (sugli spalti presenti i famigliari), capitano della squadra un mazzo di fiori. Per la formazione gialloverde, guidata da Angelo Suero, parte così una nuova avventura accompagnata dal ricordo di chi oggi non c'è più.

I RISULTATI - Per la cronaca sportiva la sfida contro la Virtus Vasto è terminata 1 a 1 (Tracchia per i padroni di casa, Napolitano per gli ospiti). Nel resto del girone vastese (che conta 14 squadre) da segnalare la vittoria in trasferta del Montalfano ai danni del Paglieta (gol di Griguoli), quella del Vasto United sull'Audax Palmoli (2 a 1) e il tennistico 6 a 1 del Gissi sul Guilmi Carpineto.

Tre Ville - Virtus Tufillo 1-1

Liscia - Lupi Marini 0-3

M.R. Lentella - Virtus Vasto 1-1

Montazzoli - Furci 1-0

Paglieta - Montalfano 0-1

Gissi - Carpineto Guilmi 6-1

Vasto United - Audax Palmoli 2 -1

LA CLASSIFICA

Gissi 3

Lupi Marini 3

Vasto United 3

Montalfano 3

Montazzoli 3

M.R. Lentella 1

Tre Ville 1

Virtus Tufillo 1

Virtus Vasto 1

Audax Palmoli 0

Furci 0

Paglieta 0

Liscia 0

Carpineto Guilmi 0