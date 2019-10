Fuga dal cellulare della polizia, convalidato l’arresto del 24enne

Convalidato l'arresto di Luis David Pollutri. Rimane nel carcere di Torre Sinello il ventiquattenne evaso venerdì a Vasto dal cellulare della polizia penitenziaria che lo stava conducendo in Tribunale per un processo su una rissa di qualche anno fa.

La fuga è durata cinque ore. Poi la polizia, coordinata dal vice questore Fabio Capaldo, con un ampio dispiegamento di forze, lo ha ritrovato nel pomeriggio tra la vegetazione dei terreni circostanti via Casetta, dove già in mattinata si erano concentrate le ricerche [LEGGI].

Stamani, in carcere, si è svolta l'udienza di convalida. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe Tana, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Pasquale, ha convalidato l'arresto e confermato la misura restrittiva.

"Attendiamo - dice il legale - la fissazione dell'udienza, quindi decideremo se, in quella circostanza, richiedere un rito alternativo".