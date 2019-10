Cinghiali, altro abbattimento record: esemplare da 203 chili a Casalbordino

"Mai visto un animale così grande da queste parti", così la squadra di caccia al cinghiale "I Pionieri", guidata da Alessandro Adriano, commenta l'abbattimento avvenuto ieri a Casalbordino.

Il cinghiale è stato pesato e il risultato della bilancia ha impressionato gli stessi cacciatori: 203 chili. La settimana scorsa, in occasione dell'apertura della caccia, a Lentella era stato abbattuto un altro maschio adulto di poco più di 180 chili [LEGGI].

In assenza di un piano per il contenimento degli ungulati si alternano quindi notizie di abbattimenti-record e di danni alle colture e incidenti: nella settimana appena passata ben 5 gli impatti tra animali e veicoli in meno di 24 ore, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti [LEGGI].