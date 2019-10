"Attoniti per la morte di Nicola Smargiassi: uomo vero, siamo tutti più soli"

"Non abbiamo perso solamente un amico. Siamo tutti più soli". Gli amici di Nicola Smargiassi, che con lui hanno dato vita a Fo&Pa, esprimono pubblicamente il loro dolore per la scomparsa del loro compagno di viaggio nel percorso politico e umano fatto insieme.

"Siamo ancora attoniti - scrivono in un comunicato - per la notizia del ritorno presso la casa del Padre di Nicola Smargiassi, uno dei fondatori della nostra Scuola di Formazione Politica FO&PA, e ci risulta quasi impossibile essere lucidi nell'esprimere un ricordo. Nicola non è stato solamente una delle figure cardine dell'intuizione di un modo diverso di fare politica, ma un Uomo vero, sincero e leale, con il quale poter organizzare, condividere, discutere, anche avendo opinioni diverse.

Nicola, è stato un grande Uomo non solo per la sua possenza fisica, ma per il suo impegno ed esempio di tenacia nel portare avanti con fermezza, assieme a tutto il gruppo e non solo, i suoi valori genuini, il suo credo e le sue idee. È stato un uomo, del fare, del pensare, del collaborare, del confronto, della conciliazione, del cuore e della passione. È stato Nicola Smargiassi, se stesso sempre".