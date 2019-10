La Vastese conquista una preziosa vittoria in rimonta con la Jesina

Arriva da Jesi il primo successo in trasferta della Vastese. I biancorossi conquistano una preziosa vittoria per 3-2 in casa della Jesina in una partita dai continui ribaltamenti nel risultato. La squadra di Marco Amelia è andata in vantaggio al 20' con il rigore realizzato da Dos Santos.

La squadra marchigiana, però, ci mette poco a tornare in parità con Cruz Pereira. La partita si infiamma e, sul finire del primo tempo, c'è il doppio rosso per il portiere della Vastese Bardini e per Marini. Entrambe le formazioni vanno avanti in dieci uomini.

Nel secondo tempo è De Lucia a segnare portando in vantaggio la squadra di casa. Quando tutto sembra perduto ecco che la Vastese ribalta la partita. Al 39' il subentrato Pollace firma il pareggio. Poi, due minuti dopo, grazie ad un altro calcio di rigore, la Vastese trova con Palumbo il gol che vuol dire vittoria, la prima lontana dall'Aragona per i biancorossi.

La Vastese sale a quota 10 punti in classifica, alle spalle della lanciatissima coppia di testa Notaresco-Recanatese. Secondo successo di fila, come mai era capitato in questo avvio di stagione, e domenica prossima arriverà all'Aragona il Vastogirardi che, da matricola della serie D, ha iniziato bene il campionato. Stivaletta e compagni proveranno ad allungare la loro striscia positiva.

La 6ª giornata

Atl. Terme Fiuggi - Montegiorgio 3-1

Avezzano - Tolentino 2-0

Chieti - Cattolica 1-1

Campobasso - Matelica 1-1

Jesina - Vastese 2-3

Real Giulianova - Recanatese 2-3

SN Notaresco - Pineto 3-1

Sangiustese - O. Agnonese 3-5

Vastogirardi - Porto Sant'Elpidio 2-0

La classifica: 15 SN Notaresco, Recanatese; 10 Vastogirardi, Porto Sant'Elpidio, Vastese, Montegiorgio; 9 Matelica, Chieti; 8 Pineto, Campobasso; 7 Avezzano, Tolentino; 6 O. Agnonese, Real Giulianova; 5 Sangiustese, Fiuggi; 2 Jesina, Cattolica.