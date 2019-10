Donato all’Anffas Vasto un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità

Da ieri l'Anffas Vasto può contare su un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità. Taglio del nastro e consegna delle chiavi del Fiat Doblò attrezzato con una piattaforma di sollevamento elettronica che permetterà all'associazione vastese di svolgere le sue attività garantendo il trasporto a tutti i suoi ragazzi.

Il nuovo mezzo è concesso in comodato d'uso dalla PMG, società con sede a Bologna specializzata nell'allestimento di questi veicoli, e sarà finanziato grazie alla generosità di una ventina di aziende del territorio. Nei prossimi quattro anni, in cui questo mezzo sarà in dotazione all'associazione, "l'Anffas dovrà solo occuparsi del pagamento del carburante", ha spiegato il vicepresidente dell'associazione, Matteo Piemontese. "Abbiamo conosciuto la Pmg attraverso l'Anffas di Ortona e siamo davvero contenti di aver potuto realizzare questa collaborazione con loro".

Ieri, durante la cerimonia in piazza Barbacani, il mezzo è stato benedetto da Don Gianni Sciorra. Poi, nella sala consigliare, il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle politiche sociali Lina Marchesani hanno consegnato degli attestati ai rappresentanti delle aziende che hanno contributo a questo gesto di solidarietà a favore dell'Anffas.