Casalbordino vince ancora e vola in vetta. Pareggio in rimonta per il San Salvo

Virtus Ortona - Casalbordino 1-4

Il Casalbordino piazza la quinta vittoria consecutiva in campionato e allunga in testa alla classifica. Altra domenica da incorniciare per la squadra del patron Santoro che torna da Ortona con altri tre punti dopo una partita ben giocata. Dopo una prima fase di studio, al 26' è Iaboni ad aprire le marcature portando in vantaggio il Casalbordino. La Virtus Ortona trova il pareggio ma ci pensa Koffy, al 40', a riportare i giallorossi avanti. Nella ripresa è ancora Iaboni, su assist pregevole di Letto, a gonfiare la rete per il 3-1 casalese. A due minuti dal termine Letto, dopo essere stato uomo-assist, diventa goleador dopo aver ricevuto un bel pallone da Soria. Con il pareggio del Fossacesia il Casalbordino allunga a +4 in testa alla classifica.

San Salvo - Val di Sangro 3-3

Pareggio in rimonta per l'Us San Salvo che ha avuto la forza di recuperare una partita che stava perdendo 3-0. Nel primo tempo due reti di Kossiakov che, dopo 10 minuti della ripresa, segna anche il 3-0. A quel punto la squadra di mister Ciavatta si scuote e accorcia le distanze con Vasiu, che ribatte in rete la respinta del portiere sul rigore di Torres. Minervino sigla il gol del -1 e poi Vasiu fissa sul 3-3 con cui si chiude la partita.

La 5ª giornata

San Giovanni Teatino - Ortona 0-1

A.Lanciano - Raiano 0-1

Bucchianico - Fossacesia 1-1

Casolana - Fater Angelini 4-1

Elicese - Scafa Passo Cordone 0-0

Miglianico - Villa 2015 1-2

O.Sulmona - Silvi 3-0

La classifica: 15 Casalbordino; 11 Fossacesia; 10 Silvi, Elicese; 9 Villa 2015, O. Sulmona, Scafa Passo Cordone, Ortona Calcio; 7 Raiano; 6 Miglianico, Val di Sangro, Casolana; 5 San Salvo; 3 Fater Angelini; 2 Bucchianico; 1 San Giovanni teatino, Virtus Ortona; 0 A.Lanciano.