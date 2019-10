Bacigalupo Vasto Marina capolista solitaria in Eccellenza, Lanciano e Virtus Cupello seconde

La Bacigalupo Vasto Marina non si ferma più: in esilio al campo in sintetico di via Stingi di San Salvo, i vastesi hanno battuto con un netto 4 a 1 il Pontevomano. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Cesario con un calcio di rigore al 25'pt, gli ospiti trovano il pareggio con Maranella dopo il rientro in campo nella seconda frazione di gioco. Un errore di percorso: la Bacigalupo riprende in mano il pallino del gioco e va a segno altre tre volte con Balzano, Cesario (doppietta) e Marinelli.

I tre punti di oggi significano primo posto solitario grazie al pareggio in cui è incappato il Castelnuovo a Sambuceto: un primato ancora più gustoso considerate le difficoltà nel trovare un impianto per gli allenamenti che ora si svolgono tra spiagge e uliveti.

Dietro, a due punti di distanza, c'è il Lanciano che oggi ha battuto in casa con un secco 3 a 0 il Penne: rossoneri già in vantaggio al 2'pt, poi sale in cattedrà Miccichè che mette a segno un'altra doppietta (27'pt e 35'st).

Sorprendente secondo posto anche per la Virtus Cupello di mister Carlucci che espugna il campo della Torrese con un bel 3 a 1. Troiano (45'pt) e Colitto (13'st) portano i cupellesi sul 2 a 0, poi i padroni di casa accorciano con Ranieri (20'st). A chiudere i giochi ci pensa Tafili al 24'st.

LA 6ª GIORNATA

Alba Adriatica - Nereto 1-1

Bacigalupo Vasto Marina - Pontevomano 4-1

Capistrello - Acquaesapone 2-0

Il Delfino Flacco Porto - Paterno 4-0

Lanciano - Penne 3-0

Renato Curi Angolana - Nerostellati 2-3

Sambuceto - Castelnuovo Vomano 2-2

Spoltore - Angizia Luco 5-1

Torrese - Virtus Cupello 1-3

LA CLASSIFICA

Bacigalupo Vasto Marina 15

Castelnuovo Vomano 13

Lanciano 13

Virtus Cupello 13

Capistrello 12

Il Delfino Flacco Porto 12

Penne 10

Spoltore 9

Nereto 8

Alba Adriatica 8

Nerostellati 8

Angizia Luco 7

Sambuceto 7

Torrese 4

Acquaesapone 3

Renato Curi Angolana 3

Pontevomano 1

Paterno 1