Il Futsal Vasto batte 3-2 il Lisciani Teramo in una sfida dalle tante emozioni

Torna al successo il Futsal Vasto facendo bottino pieno nelle due sfide giocate in casa e cancellando così la sconfitta di una settimana fa a Lanciano. Al PalaSalesiani i biancorossi si sono imposti per 3-2 contro il Lisciani Teramo in una partita che nel secondo tempo ha regalato tante emozioni.

La squadra di mister Rossi parte bene e trova al 10' la rete del vantaggio con Di Ghionno servito da Colombaro. Dopo la rete i padroni di casa giocano su un buon livello ma non riescono a trovare il raddoppio e riescono a mantenere la porta inviolata grazie ad uno Sputore in stato di grazia. Al 30', però, i teramani riescono a beffare i vastesi su un calcio d'angolo e segnano il gol che porta le due squadre al riposo sull'1-1.

Nella ripresa gli ospiti provano sin da subito ad andare in gol, al 2' è Di Ghionno a salvare sulla linea. Gli ospiti attaccano con inistitenza ed è sempre attento Sputore a negare il gol. Al 18' il portiere vastese si incarica del tiro libero ottenuto per raggiungimento del bonus falli ma la sua conclusione dopo aver colpito il palo e attraversato lo specchio della porta finisce fuori. Il numero 1 biancorosso non sbaglia però tre minuti più tardi quando, ancora su tiro libero, spedisce alle spalle del "collega" avversario per il 2-1 del Futsal Vasto. Il Teramo prova a sfruttare la carta del portiere di movimento ed è Di Febo, al 27', a conquistare il pareggio. Ma il Futsal Vasto non ci sta e, un minuto dopo, sull'asse Colombaro-Di Ghionno, arriva un pallone per Mileno che il bomber di casa spedisce in rete. È il 3-2 che i vastesi riescono a condurre in porto per la seconda vittoria in campionato.

La 3ª giornata

Atl. Silvi - A. Padovani 7-0

Futsal Vasto - Lisciani Teramo 3-2

Hatria Team - Futsal Lanciano 2-4

La Fenice Avezzano - Sulmona Futsal 1-6

Lions Bucchianico - Magnificat 3-4

Orione Avezzano - Area L’Aquila 6-2

Sport Center Celano - Es Chieti 7-1

Classifica: 9 Sulmona; 7 Futsal Lanciano, Atl. Silvi, Sport Center, Magnificat; 6 Orione Avezzano, Futsal Vasto: 4 Antonio Padovani, Hatria Team, Lisciani Teramo; 1 Lions Bucchianico; 0 Es Chieti, La Fenice, Area L’Aquila.