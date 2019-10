Evasione dal cellulare della polizia penitenziaria, lunedì l’udienza di convalida dell’arresto

È fissata per lunedì alle 9,30 nel carcere di Torre Sinello a Vasto l'udienza di convalida dell'arresto di Luis David Pollutri, il ventiquattrenne arrestato ieri dopo una fuga durata circa sei ore.

È accusato di evasione. Il giovane, ieri mattina, era giunto a Vasto dal penitenziario di Chieti, dove era detenuto. Era atteso all'udienza per una rissa avvenuta alcuni anni fa in un locale della città. Un processo che coinvolge anche altri due imputati. Ma nell'aula del palazzo di giustizia di via Bachelet non è mai arrivato, perché è fuggito dal cellulare della polizia penitenziaria nel vicino corso Europa e si è dileguato a piedi.

Nel pomeriggio, al termine delle ricerche compiute dalle forze dell'ordine, gli agenti sono tornati nel luogo in cui il 24enne era stato avvistato in mattinata, in via Casetta e lo hanno trovato tra i rovi di un terreno circostante [LEGGI]. Ampio il dispiegamento di forze della polizia: tutti gli agenti del Commissariato di Vasto, coadiuvati dai loro colleghi di Chieti, dal Reparto prevenzione crimine di Pescara e da un elicottero decollato in mattinata da Pescara per setacciare dall'alto la città. Pollutri è difeso dall'avvocato Giuseppe Tana.