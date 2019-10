Scappa dal cellulare della polizia, evaso 24enne ricercato dalle forze dell’ordine

Ore 14,25 - Ricerche in corso in via del Porto. In precedenza una segnazionale era giunta alle forze dell'ordine da via Santa Caterina da Siena, dove il giovane era stato avvistato, vestito con una maglietta bianca, mentre chiedeva un passaggio a un automobilista, che gliel'ha negato.

Ore 14,15 - Le ricerche si sono concentrate soprattutto nell'area compresa tra via Ciccarone, via Casetta, via Mario Molino e località San Nicola.

La prima notizia - È ricercato dalle forze dell'ordine un 24enne di Vasto, Luis David Pollutri, che è fuggito stamani da un cellulare della polizia penitenziaria nei pressi del palazzo di giustizia di Vasto.

In base a quanto riferiscono alcuni testimoni, il fatto è accaduto attorno alle 11,45 nelle vicinanze del Tribunale di via Bachelet, dove il mezzo della penitenziaria stava conducendo il giovane, attualmente detenuto nel carcere di Chieti.

L'elicottero della polizia sta sorvolando la città nel tentativo di individuare il fuggitivo.

In aggiornamento