Gli ex lavoratori Sam in presidio davanti alla Denso "contro il silenzio che ci ha circondati"

Stamattina alcuni degli ex 25 lavoratori della Sam di San Salvo si sono ritrovati davanti alla Denso (monocliente della fabbrica che ha chiuso) per riaccendere i riflettori sulla propria situazione dopo il fallimento della vertenza. Ad agosto l'azienda ha chiuso, la società è in liquidazione e l'unica speranza – quella del rivelamento del sito da parte di un altro imprenditore – sembra lontanissima dal concretizzarsi. "La Sam – ha detto stamattina Emilio Di Cola della Filctem Cgil presente insieme a Massimiliano Recinella della Femca Cisl – ha declinato qualsiasi invito a trattare per la cessione del sito". Qualche giorno fa alcuni macchinari della Denso sono stati portati via dal capannone distante solo qualche centinaio di metri dalla multinazionale [LEGGI].