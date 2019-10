Collegamento veloce tra le arterie principali: una nuova strada da corso Mazzini a via del Porto

Le due arterie principali di Vasto saranno collegate. Una nuova strada unirà corso Mazzini e via del Porto, consentendo di passare velocemente dall'uno all'altro asse viario che attraversano longitudinalmente la città.

Il via libera all'opera pubblica è arrivato martedì in Consiglio comunale tramite un atto di indirizzo approvato dalla maggioranza di centrosinistra.

Inizia così un iter urbanistico complesso, che porterà alla costruzione di una via che ricorda il mai realizzato quarto lotto della circonvallazione Istoniense. Mai fatto perché, nel frattempo, sul tracciato previsto dal progetto, risalente agli anni Ottanta, sono stati costruiti degli edifici. E proprio all'altezza dell'incrocio tra corso Mazzini, la circonvallazione, via Incoronata e via San Sisto si innesterà la futura bretella, lunga 450 metri, 150 dei quali già esistenti da corso Mazzini a via Bosco (tratto che andrà, comunque, adeguato in termini di reti sotterranee, illuminazione e marciapiedi), gli altri 300 da fare ex novo. La carreggiata sarà larga 14 metri.

La procedura è solo all'inizio: va fatto ancora il progetto preliminare, il costo va definito. "Comunque - spiega il sindaco, Francesco Menna - questa importante opera pubblica sarà finanziata, in parte, con gli oneri di urbanizzazione primaria del comparto edilizio CO46. La realizzazione sarà suddivisa in stralci funzionali che potranno avere anche forme diverse di finanziamento".