Comune, la segretaria generale si trasferisce a Montesilvano. Menna: "Bando per sostituirla"

Dopo meno di due anni, il Comune di Vasto cambierà il suo massimo dirigente. La segretaria generale, Angela Erspamer, si trasferirà a Montesilvano.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Francesco Menna, al termine della conferenza stampa convocata stamani nella Sala del Gonfalone del municipio per annunciare un'azione di lotta all'evasione fiscale della Tari, la tassa sui rifiuti.

"La dottoressa Erspamer - ha detto il primo cittadino - sintrasferisce a Montesilvano per ridurre, per motivi riguardanti la sua vita personale, il chilometraggio tra casa e luogo di lavoro, che così raggiungerà in 15 minuti".

La funzionaria pescarese aveva preso servizio a Vasto nel novembre del 2017. Per il suo lavoro ha ricevuto giudizi positivi non solo dall'amministrazione comunale, ma anche da rappresentanti delle opposizioni.

"Dispiace - sottolinea Menna - perdere una bravissima, operosa, dinamica e infallibile funzionaria dello Stato, che ha dato prova di cognizione amministrativa e giuridica. A giorni pubblicheremo il bando per la selezione del nuovo segretario generale del Comune di Vasto e poi verificheremo le domande pervenute. Lo faremo entro 20 giorni e, comunque, nei termini previsti dalla legge".