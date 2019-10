L’Avis Vasto presente al corso formativo interregionale di Grottammare

Anche l'Avis Vasto, con il consigliere Vincenzo Del Muto, ha partecipato al corso formativo interregionale "Avis: un'organizzazione che crea valore/Come il volontario può costruire Rel-Azioni utili ai cittadini e al territorio, a lungo termine" che si è svolto lo scorso fine settimana a Grottammare, co-finanziato da Avis Nazionale e promosso dall'Avis Regionale Marche “Vito Tesei” in collaborazione con Avis Regionale Umbria e Avis Regionale Abruzzo.

"Obiettivo del percorso formativo è stato quello di sviluppare competenze tecniche, strategiche e manageriali che sono necessarie, per gli attuali e futuri Dirigenti AVIS, per gestire con efficacia le associazioni e le nuove sfide richieste anche dalla riforma del terzo settore.

I contenuti specifici degli incontri formativi sono stati: Gestione dei rapporti interpersonali tra i presidenti/dirigenti, volontari e donatori. Lavorare insieme, imparare ad ascoltare, gestire e orientare i rapporti interpersonali, valorizzare i ruoli e la condivisione nelle associazioni. Leadership, dimensione individuale, organizzativa, di gruppo. Gestione dei rapporti con il “mondo esterno” in modo da ottenere collaborazione e sostegno e rendere proficuo ed efficace il dialogo con il contesto in cui si opera. Tecniche e modalità comunicative utili per persuadere alla cooperazione gli interlocutori, interni ed esterni, in merito alle iniziative AVIS, per instaurare rapporti di fiducia e di stima duraturi nel tempo. Argomentazioni frontali, analisi di filmati, dialogo con i partecipanti, esercitazioni su casi reali di comunicazione e di relazione".

A curare gli interventi sono stati Paolo Carmassi e Claudia Comaschi, professionisti esperti del settore, della società “Palestra della Scrittura” di Milano.

"Nel corso della seconda giornata - riferisce Del Muto - è stata registrata una presenza non prevista, ovvero la visita del Presidente di AVIS Nazionale Giampietro Briola che, nel salutare i partecipanti al corso, ha ribadito l’importanza delle associazioni di volontariato e del ruolo strategico dei volontari dell’AVIS che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo libero per supportare le iniziative della propria associazione".