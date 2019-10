Il 10 ottobre la cittadinanza onoraria di San Salvo a polizia, carabinieri e guardia di finanza

"Il Comune di San Salvo si appresta a conferire giovedì 10 ottobre alle ore 10.00 la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza nel corso della seduta straordinaria del prossimo Consiglio comunale, convocata dal presidente Eugenio Spadano". A darne notizia è l'amministrazione comunale con una nota stampa.

"L'amministrazione comunale di San Salvo - ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca - ha ritenuto di dover assegnare la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato che si sono contraddistinte nel nostro territorio, e in particolare in quello comunale, nell'azione di contrasto al crimine rendendo visibile il senso dello Stato in diverse operazioni in stretto contatto con la magistratura".

Si tratta di una iniziativa "condivisa dall'intero Consiglio comunale, come "atto di sentita gratitudine verso le forze dell'ordine, per riaffermare l'importanza dei valori quali la sicurezza e la legalità per una società sana".

Alla cerimonia interverranno il prefetto di Chieti Giacomo Barbato, i comandanti regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, generale di brigata Carlo Cerrina e generale di brigata Gianluigi D'Alfonso, il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnello Florimondo Forleo e colonnello Serafino Fiore, i sindaci, autorità militari, politiche e civili del territorio.