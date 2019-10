Gli edifici davanti alla basilica Madonna dei Miracoli saranno ritrutturati: approvato lo studio

È stato approvato ieri dalla Giunta comunale di Casalbordino lo studio di fattibilità per i lavori di ristrutturazione degli edifici antistanti la Basilica Madonna dei Miracoli.

Ad annunciarlo è il sindaco, Filippo Marinucci: "Come da programma elettorale, saranno ristrutturati gli edifici antistanti la nostra Basilica. Un progetto a cui abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento e che sta per vedere la luce. È importante per noi ridare importanza e decoro ad un luogo sacro, simbolo del nostro territorio.

I lavori previsti si sostanzieranno nel ripristino delle facciate e delle coperture, cosicché saranno risolte le criticità dovute alle continue infiltrazioni che hanno causato danni all’interno dei locali ma sarà anche data un’immagine degli edifici più confacente al luogo. La promozione di Casalbordino passa anche in termini di turismo religioso e non si può prescindere dalla valorizzazione di un luogo, presidio di fede e devozione che attrae tantissimi fedeli durante l’anno".