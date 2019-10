Al Trofeo Coni ottima prova dei tiratori vastesi arrivati a un soffio dal podio

Appena 4 decimi hanno separato la squadra abruzzese di tiro a segno dal podio al Trofeo Coni Kinder+ Sport in Calabria. Nella sesta edizione della manifestazione giovanile nazionale il tiro a segno è sceso in gara con una squadra formata completamente da tiratori vastesi, che si allenano all'Air Shooting Club Vasto e sono tesserati per il TSN Lanciano. Due le specialità previste, pistola 10m e carabina 10m, che hanno visto sfidarsi i migliori giovani talenti d'Italia.

I quattro giovani vastesi, guidati dal tecnico federale Giulio Di Tullio, hanno ben figurato. Nella pistola Alessio Di Nanno e Chiara Di Tullio si sono piazzati al 3° posto, alle spalle di Sicilia e Toscana. Un 6° posto è arrivato nella carabina, dove gareggiavano Noemi Di Gregorio e Raffaele Cerbone. La classifica combinata ha portato l'Abruzzo al 5° posto assoluto, a quota 715 punti, a soli 4 decimi dal Friulio Venezia Giulia che si è piazzato a quota 715,4. C'è anche la soddisfazione personale per Alessio Di Nanno, classificatosi 3° nell'individuale alle spalle del toscano Andrea Del Vecchio e del siciliano Matteo D'Amico.

Tutti risultati che evidenziano la crescita del movimento giovanile del tiro a segno a Vasto che rappresenta una eccellenza a livello regionale Il giovane team che si allena guidato da Giulio Di Tullio e i suoi collaboratori raccoglie costantemente successi a tutti i livelli facendo ben sperare per il futuro di questa disciplina.