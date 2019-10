Spettacolo di vele in mare con le regate del campionato zonale di altura e mini-altura

Lo scorso fine settimana, nello specchio di mare tra Ortona e il porto turistico Marina Sveva (Montenero di Bisaccia), si sono svolte le regate del Campionato Zonale Altura-Minialtura FIV IX Zona. Nella prima giornata il campo di gara è stato sulle 24 miglia marine, il secondo i partecipanti si sono confrontati in una regata a bastone davanti a Marina Sveva. Presenti gli equipaggi di Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto, Termoli e Marina Sveva.

"Il vento non è stato molto generoso ed ha messo a dura prova timonieri e tattici, oltre che i membri degli equipaggi che hanno dovuto sfruttare ogni minima raffica per poter avanzare sugli avversari - spiegano gli organizzatori - . Alla fine è stata una due giorni che ha regalato alla Costa dei Trabocchi uno scenario unico con tante vele in mare. Di sicuro hanno vinto i più forti, ma non possiamo non menzionare l'equipaggio di Sogno Giallo di Termoli, che si è piazzato al secondo posto nella categoria OPEN fino a 10,50 l.f.t con età media di 75 anni, un grande esempio per i giovani di oggi e per tutti gli amanti della vela".

Ora gli equipaggi si prepareranno alla costriera di ritorno, Marina Sveva-Ortona, che li vedrà scendere in acqua nella mattina di sabato 5 ottobre per una nuova regata. "Vi aspettiamo numerosi sulle banchine del Marina Sveva (Marina di Montenero di Bisaccia) per vedere gli equipaggi nei preparativi e chi vorrà, salire a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dallo staff organizzatore, ed assistere da vicino alla partenza, il tutto gratuitamente, ma necessita prenotazione a: invelaconoi@gmail.com. Un grazie particolare a: FIV, IX zona FIV, Porto Turistico Marina Sveva, Main Sponsor:Broadcastformat Sponsor: Lighthouse Charter, Studio Esposito, Vini San Nicola, La Pulce Ristorante Pizzeria, Nautica Rent, Tecnonautica, Ford D'Anniballe & D'Ercole Vasto M., Sailandco".