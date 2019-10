Si è spento a 100 anni Antonio Vecchiotti. A Zonalocale raccontò il suo amore per la moglie

Un secolo di vita per Antonio Vecchiotti, che si è spento stamani, attorno alle 7. Il 23 novembre avrebbe compiuto 101 anni.

Nel 2013, insieme alla moglie Lidia, raccontò la loro lunga storia d'amore in un'intervista a Zonalocale in occasione del San Valentino [LEGGI], lanciando un messaggio ai giovani nel pieno di una crisi economica che gli ricordava il dopoguerra: "Non scoraggiatevi mai".

Nel novembre del 2018, insieme ai suoi cari, aveva festeggiato il centesimo compleanno [LEGGI].

Ai familiari le sentite condoglianze della nostra redazione.