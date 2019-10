Ron canta Lucio Dalla: a Vasto l’omaggio in musica ad un artista indimenticabile

Sono tante le canzoni scritte da Ron e Lucio Dalla che hanno lasciato un segno nella musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Ed ora che Lucio non c'è più - con il grande vuoto che ha lasciato nel mondo della musica - ecco che Ron ha intrapreso una sorta di viaggio affinchè l'intensa e straordinaria arte del cantautore bolognese continui ad essere viva e di attualità. Nasce così Lucio!!, il tour che ha fatto tappa a Vasto, in una piazza Rossetti gremita, per la serata conclusiva delle feste patronali di San Michele arcangelo. Prima del suo concerto, però, Ron regala al pubblico vastese un'incursione nel concerto della banda della Polizia di Stato, interpretando la sua Joe Temerario [LEGGI e GUARDA].

Poi tocca a lui salire sul palco di piazza Rossetti accompagnato da musicisti di livello, per un concerto dalle mille emozioni. La sua è una narrazione della vita artistica di un Lucio Dalla la cui voce fa spesso capolino "dall'etere" dando vita a duetti fuori dal tempo ma suggestivi ed affascinanti. Una serata di ricordare in cui un artista che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di carriera, ha reso omaggio, attraverso le sue canzoni, all'amico e collega per tantissimi anni. Applausi da un pubblico attento e partecipe al concerto fino all'ultima canzone seguita, come da tradizione, dai fuochi pirotecnici che hanno concluso le feste patronali.

Prima del concerto abbiamo incontrato Ron che ci ha parlato di questo progetto dedicato a Lucio Dalla e dei suoi progetti futuri.