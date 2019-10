Nuova turnazione degli anestesisti: al San Pio riprende l’attività di day surgery

Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Tomas Schael, questa mattina era presente all'ospedale San Pio per la ripresa dell'attività di day surgery. Ieri i primi interventi e oggi seduta piena per Oculistica, Ortopedia e Otorino; un'altra riservata alla Chirurgia generale è già fissata per domani.

"La situazione si è normalizzata grazie agli anestesisti dell'Azienda che hanno riequilibrato la turnistica finalizzata a garantire tutti i servizi nei diversi presidi, compresa la Day surgery del San Pio per recuperare produttività e abbattere le liste d'attesa nelle discipline di tipo chirurgico", spiega una nota della Asl.

Per verificare di persona l'evoluzione della situazione, il direttore Schael è stato a Vasto, potendo apprezzare da vicino il lavoro del personale sanitario del San Pio. Schael "ha espresso soddisfazione per le soluzioni messe in campo e incentivato il personale a recuperare fiducia e voglia di fare per riportare l'attività chirurgica ai numeri dei tempi migliori".

