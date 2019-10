Marco Amelia pronto a scendere in campo con la Nazionale delle Leggende Azzurre

Marco Amelia tornerà a vestire la maglia della Nazionale italiana di calcio con cui ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006. L'allenatore della Vastese sarà infatti in campo lunedì 7 ottobre allo stadio ‘Sportpark Ronhof’ di Fürth (ore 18) nella sfida che la Nazionale delle Leggende Azzurre disputerà con la selezione tedesca DFB-All-Stars.

"A difendere i pali degli Azzurri Legends - spiega il sito Figc - due Campioni del Mondo di Germania 2006, Angelo Peruzzi e Marco Amelia, pronti a comandare una difesa in cui il veterano è il classe ’59 Pietro Vierchowod, Campione del Mondo di Spagna ’82, con altri quattro Campioni del Mondo del 2006, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo, e tre terzini di spinta come Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti.

A centrocampo altri tre reduci della notte di Berlino, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Simone Perrotta, vanno a formare un reparto di assoluto valore con Luigi Di Biagio, ex tecnico dell’Under 21 che nel marzo 2018 ha guidato la Nazionale maggiore nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda e Angelo Di Livio. All’iniziativa della FIGC ha risposto presente anche quello che Pelè definì il miglior giocatore del Mundial ’82: Bruno Conti. Al capocannoniere di Italia ’90, Totò Schillaci, e a due protagonisti del Mondiale tedesco, Francesco Totti e Luca Toni, si aggiunge in attacco ‘Penna Bianca’ Fabrizio Ravanelli". A coordinare la Nazionale delle Leggende Azzurre è il Campione del Mondo 82, Antonio Cabrini.

Per gli azzurri che, 13 anni fa, hanno vinto il Mondiale, sarà un dolce ritorno in terra tedesca, anche ricordando la memorabile semifinale contro i padroni di casa che spalancò all'Italia le porte della finale poi vinta a Berlino. on la Germania, una favola a lieto fine chiusa con la corsa a perdifiato dopo l’ultimo rigore trasformato nella finale con la Francia.

Per mister Amelia l'auspicio è di poter raggiungere la spedizione azzurra con il sorriso dopo la sfida che la Vastese disputerà in casa della Jesina con l'obiettivo di dare continuità alla buona prova di domenica scorsa.