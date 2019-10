La San Gabriele batte Foggia in amichevole e si prepara alla nuova stagione

Prosegue il cammino di preparazione della San Gabriele pallavolo Vasto verso l'inizio del campionato di serie C. Le ragazze allenate da Mattia De Angelis hanno affrontato in amichevole il Foggia, conquistando una vittoria per 3-2.

Positivo l'atteggiamento delle ragazze in campo che hanno dimostrato di essere sulla giusta strada. Il tecnico vastese ha potuto raccogliere spunti per continuare a lavorare così da superare le lacune evidenziate dalla sfida amichevole. Molti, secondo il tecnico delle vastesi, i punti di forza di una squadra completamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Questa settimana sono già ripresi gli allenamenti in vista dei prossimi impegni pre-campionato e poi dell'avvio ufficiale della stagione.