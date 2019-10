Consiglio comunale, è scontro sulle nuove case popolari di Vasto Marina

La diretta streaming: VIDEO

La costruzione delle nuove case popolari di Vasto Marina è al centro del dibattito del Consiglio comunale in corso di svolgimento a Vasto.

Sul Pru, piano di recupero urbano delle palazzine Ater tra viale Dalmazia e piazza Guardia costiera, che verranno sostituite da due edifici, uno dei quali già in via di realizzazione, è scontro tra maggioranza e opposizione.

La questione ruota attorno alla "modifica dei parametri urbanistico-edilizi di cui alla deliberazione di Consiglio comunale numero 16 del 22 marzo 2006 con cui veniva ratificato l'acccordo di programma del 9 marzo 2006 intercorso tra il Comune di Vasto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto il Piano di recupero urbano (Pru) di Vasto Marina".

Le minoranze si oppongono alla variante. Alcuni consiglieri del centrodestra sembrano intenzionati a non partecipare al voto.

Prendendo la parola nell'Aula Vennitti, il sindaco, Francesco Menna, ha ricordato che si tratta di "una vicenda iniziata nel 1999" e che il complesso edilizio, una volta terminato, conterà in tutto "36 alloggi, di cui 16 finanziati dal Ministero con 1 milione e 500mila euro" e i restanti 20 dal Comune di Vasto per una spesa totale di "28 milioni di euro". Oggi "i parametri sono diversi rispetto al progetto esecutivo", ha detto Menna, chiedendo ai consiglieri il voto favorevole "per i cittadini che risiedono in quelle case" e per eliminare, tramite i nuovi appartamenti, "vecchiume, insicurezza" garantendo "sicurezza sismica".