Applausi per il concerto della banda della polizia di Stato in piazza del Popolo

È piazza del Popolo ad accogliere il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, arrivata a Vasto in occasioni delle feste patronali di San Michele arcangelo. Nella serata presentata da Ertitlia Giordano, ad aprire ci sono stati i saluti del questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello, del vice ambasciatore australiano in Italia, Christopher Chung e del sindaco di Vasto Francesco Menna.

Poi spazio alle note dei bravi musicisti, erano oltre 80, diretti dal maestro Roberto Granata, con un repertorio che ha spaziato dalle grandi arie sinfoniche alle colonne sonore di Ennio Morricone. Sul palco anche il tenore Aldo Caputo che ha raccolto grandi applausi per le sue interpretazioni, in particolare di Granada e, nel finale, di "Meraviglioso". A sorpresa è arrivato anche Ron - prima del suo concerto in piazza Rossetti - che ha cantato la sua canzone "Joe Temerario" accompagnato dalla banda con cui si era esibito a Santa Cecilia.

L'assessore al turismo Carlo Della Penna e il presidente della sezione vastese dell'Anps, Matteo Marzella, hanno consegnato delle targhe ricordo al maestro Granata. Il finale, con il palco illuminato di verde, bianco e rosso, non poteva essere che con l'Inno di Mameli.