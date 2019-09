Vasto in passerella: nella piazza gremita le nuove tendenze 2019/2020

Il pubblico ha riempito piazza Rossetti per assistere a Vasto in passerella, la sfilata di moda organizzata dal Consorzio Vasto in Centro in collaborazione con l'amministrazione comunale e Muzak Eventi.

Inizialmente prevista per il 22 settembre nel cortile di Palazzo d'Avalos, la terza edizione dell'evento è stata posticipata a ieri sera a causa delle condizioni meteo incerte di due domeniche fa. Diversa anche la location: nel pieno delle festivitò patronali di San Michele Arcangelo, si è preferito piazza Rossetti, in grado di contenere più pubblico.

Modelli e modelle hanno mostrato alla platea le nuove tendenze 2019/2020. Sulla passerella, si sono alternati capi di abbigliamento casual e da cerimonia uomo, donna, abbigliamento bimbi, sportswear, gioielli, pellicce, occhiali, oltre alle acconciature più trendy.

"L'evento - commenta soddisfatto il presidente di Vasto in centro, Marco Corvino - si è dimostrato, ancora una volta, un successo, grazie alla sinergia di tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione. Un ringraziamento all'amministrazione comunale e alla direzione di Muzak eventi che, con la sua esperienza, ha guidato questa meravigliosa sfilata nella splendida cornice di piazza Rossetti".