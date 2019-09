Vasto, al mare a San Michele: temperature estive, feste patronali in spiaggia

Feste patronali al mare. Il maltempo di qualche anno fa (con conseguente annullamento di spettacoli e centro semivuoto) è un lontano ricordo: ormai da tre anni a questa parte, a Vasto le festività patronali sono accompagnate dal bel tempo.

Sole e temperature estive hanno spinto molte persone a godersi ieri una mattinata di mare, insolita a fine settembre, sulla spiaggia di Vasto Marina. Alcuni hanno usato gli ultimi ombrelloni rimasti nei lidi balneari, altri l'ombrellone se lo sono portati da casa, altri ancora ne hanno approfittato per una passeggiata coi piedi in acqua e qualcuno anche per un bagno rinfrescante.

Ecco le foto scattate sulla spiaggia di Vasto Marina: GUARDA.